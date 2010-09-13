Простой интернет-магазин

Доработка функционала и исправление ошибок интернет-магазина на Magento. Нужен специалист с опытом на Magento, список задач после выбора исполнителя. Опыт с Magento обязателен. Наличие свободного времени, быть всегда на связи, оперативное исправление ошибок (Прошлый исполнитель подвёл по ...