Простой интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт28 заявок317 просмотров
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Нужен простой интернет-магазин с возможностью дальнейшего расширения функционала. Самое необходимое на первое время - каталог товаров, управление заказами, возможность проставлять все метатеги в админке.

Интересны как Magento, так и Джумла или Друпал.

Задача - собрать магазин + повесить на него шаблон заказчика.

Интересует цена и сроки. Расчитываю на дальнейшее сотрудничество.

Отдам предпочтение человеку из Киева.

13 лет назад
Igurok
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад