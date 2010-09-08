Создать магазин автозапчастей

Существует универсальный каталог по запчастям бмв http://bmw.autocats.ru/

хочется интернет-магазин с аналогичным функционалом в плане поиска (т.е содержимое сайта надо сграбить либо автоматически связать с нашим сайтом). Вместо бмв цен нужно отображение нашей цены и наличия продукции на нашем складе. Информация о наших ценах должна в идеале браться из базы 1с либо альтернативно из базы экспортированной из 1с в другой формат (xml например). Обновляться по ручному запросу.

Дизайн волнует мало - главное функционал.

готов также рассмотреть варианты покупки готового магазина автозапчастей

Личку просьба не засорять - пишите свои предложения/вопросы здесь. Бюджет примерный определяйте сразу - тех. задание думаю я обрисовал достаточно внятно.