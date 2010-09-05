Корзина на Joomla 1.5

Есть магазин на Magento http://www.magazinchik-online.ru/ Установлен модуль http://www.j2t-design.net/index.php/magento-extensions/j2t-points-rewards.html Необходимо: 1. В настройках поставлено: получать 0.1 балла за 1 потраченный рубль Здесь http://www.magazinchik-online.ru/s-24441.html пишется, что на 125 рублей – 6 баллов. А здесь http://www.magazinchik-online.ru/checkout/cart/ начисляется 0 баллов и по факту не ...
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Реализация корзины на Joomla 1.5
Как тут cosmotop.ru
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