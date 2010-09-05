Интернет-магазин на Joomla + прикрутить дизайн

Нужно создать интернет-магазин на Joomla + прикрутить к нему готовый дизайн ( он есть в кореле и psd) , настроить оплату, доставку, вывод товаров, наполнить до 70 позиций.

Дизайн в jpeg формате лежит в прикрепленном файле, можете ознакомиться.

Подробности вечером по скайпу или в аську.

Дизайн должен быть таким , как в примере и ни как иначе!

Предоплата 30% будет только после прикручивания дизайна!

Срок 1 неделя!

Бюджет окончательный и изменению не подлежит, так что оставлять заявки только тем, кто вписывается в указанную сумму!

Можете писать сразу в почту: [email protected]