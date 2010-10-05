Реферальная система для Интернет-магазина (Joomla)

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка225 просмотров
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Сайт: Joomla 1.5.20, VM 1.1.5, AlphaUserPoints 1.5.10, CB 1.2.3

Создание реферальной системы.

- Объединить регистрацию и данные пользователя;

- Система поощрения, бонусов и т.д.

- Возможность "на лету" менять настройки и условия;

- Личный кабинет пользователя, с инструментами по привлечению клиентов (рассылка писем, реферальные ссылки, статистика продаж рефералов, статусы заказов и т.д.)

Рассмотрим Ваши предложения, о возможных реферальных системах.

Joomla
13 лет назад
mandrik
40 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$70
5 дней
Проект был выполнен в назначенный срок с выполнением всех пунктов технического задание, и даже более того. Все сделано грамотно и профессионально. Не смотря на то, что работа была выполнена сверх технического задания, плата за работу осталось первоначальной. Кроме того, следует отметить, что Алексей, кроме профессиональных талантов, обладает талантом общения, что позволило работать без напряжения и недопонимания. И все это за умеренную (действительно умеренную!) плату. Остались очень довольны, все проблемы с сайтом, будем решать с Алексеем, если он позволит.
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
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