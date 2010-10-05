Реферальная система для Интернет-магазина (Joomla)

Проект был выполнен в назначенный срок с выполнением всех пунктов технического задание, и даже более того. Все сделано грамотно и профессионально. Не смотря на то, что работа была выполнена сверх технического задания, плата за работу осталось первоначальной. Кроме того, следует отметить, что Алексей, кроме профессиональных талантов, обладает талантом общения, что позволило работать без напряжения и недопонимания. И все это за умеренную (действительно умеренную!) плату. Остались очень довольны, все проблемы с сайтом, будем решать с Алексеем, если он позволит.