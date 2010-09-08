mandrik

Владимир mandrik

 
40 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Правка VM + доработка сайта на Joomla

    $100

    Основное: Проблема с использованием купонов в VM. Дополнительно: Настройка и доделка работы всего VM под наши задачи. Проверка кода сайта. Настройка модулей и компонентов. Связка VM и СВ (доработка). Подробности, после получения предложений.

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Проблема отображения на сайте openapi.js

    Не корректно отображается на сайте, данный виджет для контакта: http://vkontakte.ru/developers.php?o=-1&amp;p=Like На нашем сайте - не отображается всплывающее меню, хотя если навести курсор, на предполагаемое место появления данного окна, под ним читаются ссылки и т.д. Так же вместе ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферальная система для Интернет-магазина (Joomla)

    Сайт: Joomla 1.5.20, VM 1.1.5, AlphaUserPoints 1.5.10, CB 1.2.3 Создание реферальной системы. - Объединить регистрацию и данные пользователя; - Система поощрения, бонусов и т.д. - Возможность "на лету" менять настройки и условия; - Личный кабинет пользователя, с инструментами по привлечению ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Правка VM + доработка сайта на Joomla
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Как всегда, Алексей оказался на высоте: качественно и быстро! Да простит меня Алексей, рекомендую его всем у кого нет точного представления о том, что должно получится в итоги. Программисты не любят тех, у кого нет ТЗ, и Алексей, неверное, не любит, но ни когда этого не покажет, а результат превзошел все наши ожидания. Спасибо, Алексей! P.S. Следующий проект Ваш!
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katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Реферальная система для Интернет-магазина (Joomla)
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Проект был выполнен в назначенный срок с выполнением всех пунктов технического задание, и даже более того. Все сделано грамотно и профессионально. Не смотря на то, что работа была выполнена сверх технического задания, плата за работу осталось первоначальной. Кроме того, следует отметить, что Алексей, кроме профессиональных талантов, обладает талантом общения, что позволило работать без напряжения и недопонимания. И все это за умеренную (действительно умеренную!) плату. Остались очень довольны, все проблемы с сайтом, будем решать с Алексеем, если он позволит.
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