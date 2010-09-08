Основное: Проблема с использованием купонов в VM. Дополнительно: Настройка и доделка работы всего VM под наши задачи. Проверка кода сайта. Настройка модулей и компонентов. Связка VM и СВ (доработка). Подробности, после получения предложений.
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- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Не корректно отображается на сайте, данный виджет для контакта: http://vkontakte.ru/developers.php?o=-1&p=Like На нашем сайте - не отображается всплывающее меню, хотя если навести курсор, на предполагаемое место появления данного окна, под ним читаются ссылки и т.д. Так же вместе ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт: Joomla 1.5.20, VM 1.1.5, AlphaUserPoints 1.5.10, CB 1.2.3 Создание реферальной системы. - Объединить регистрацию и данные пользователя; - Система поощрения, бонусов и т.д. - Возможность "на лету" менять настройки и условия; - Личный кабинет пользователя, с инструментами по привлечению ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
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