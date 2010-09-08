Необходимо разработать небольшой интернет-магазин на Joomla.CMS по готовому дизайну:

- верстка сайта согласно предложенному дизайну;

- установка и доработка готового компонента VirtueMart под дизайн;

- наполнение не требуется.

Небольшой интернет магазин по продаже товаров, с возможностью оформления товара и отправки уведомления на электронную почту. Подключение платежных модулей Webmoney, Visa и т.п. не требуется.

Пишите цены и сроки исполнения.

В дальнейшем есть возможность сотрудничества с выбранным исполнителем.

Работа без предоплаты. Возможность заключение безопасной сделки.