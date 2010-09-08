Интернет-магазин Joomla 1.5

Интернет-магазиныЗакрыт14 заявок235 просмотров
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Интернет-магазин на Joomla 1.5. Есть дизайн и ТЗ. что нужно сделать

- сверстать и надеть это на жомлу и на остальные компоненты сайта (магазин)

- установка и доработка компонента магазина (может бытьVirtueMart или любой другой по жеданию) и других дополнительных если потребуется

- наполнение сайта/магазина не требуется

- оплаты на сайте не будет

- просто с предоплатой не пойдёт, возможна безопасная сделка, либо пошаговая оплата

подробности в аську 488-196-82четыре

кому интересно скину ТЗ

Joomla
13 лет назад
Bumbu
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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