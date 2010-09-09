Срочо нужна консультация по virtuemart 1.1.4

Интернет-магазин на Joomla 1.5. Есть дизайн и ТЗ. что нужно сделать - сверстать и надеть это на жомлу и на остальные компоненты сайта (магазин) - установка и доработка компонента магазина (может бытьVirtueMart или любой другой по жеданию) ...