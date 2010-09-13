Доработка функционала интернет магазина

Добрый день.Помогите, пожалуйста, исправить следующие моменты в магазине (joomla 1.5.20 + virtuemart 1.1.4): 1. перестала отображаться корзина 2. убрать под изображением товара надпись "увеличить" 3. сделать обтекание изображения текстом 4. вынести регистрацию для магазина на главную страницу в меню 5. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка функционала и исправление ошибок на сайте www.spaseebo.ru
это интернет магазин на joomla
при попытке интеграции дизайн-шаблона слетели функции корзины, отправки заказа, некорректно отображается товар на сайте
ТЗ в приложении
срок исполнения 7 дней
бюджет 10 000 руб
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