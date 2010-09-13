Доработка функционала интернет магазина

$300
Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок188 просмотров
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Доработка функционала и исправление ошибок на сайте www.spaseebo.ru

это интернет магазин на joomla

при попытке интеграции дизайн-шаблона слетели функции корзины, отправки заказа, некорректно отображается товар на сайте

ТЗ в приложении

срок исполнения 7 дней

бюджет 10 000 руб

13 лет назад
elizaveta1
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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