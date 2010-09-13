Интернет-магазина на Magento

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки195 просмотров
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Доработка функционала и исправление ошибок интернет-магазина на Magento.

Нужен специалист с опытом на Magento, список задач после выбора исполнителя.

Опыт с Magento обязателен. Наличие свободного времени, быть всегда на связи, оперативное исправление ошибок

(Прошлый исполнитель подвёл по срокам и качеству работы.)

Magento
13 лет назад
Ruslan_LA
46 летФранция
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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