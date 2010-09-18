Интернет магазин

$300
Интернет-магазиныЗакрыт35 заявок442 просмотра
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Требуется разработка интернет магазина! Есть макет дизайна! Цена до 300$. Нужен креативный фрилансер, понимающий чего от него хотят. Сроки до 20 дней! Пишите в проект, отправлю в лс что-то вроде тз. Оплата желательно банковским переводом..

13 лет назад
Speeding
Гена 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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