Парсинг каталога товаров

— Дизайн есть! — Верстка есть! — Требуется только внедрение и доработка системы управления Интернет-магазином. ! не joomla, не самописная CMS ! Интернет-магазин по функционалу, внешнему виду аналогичный Интернет-магазину www.citilink.ru, не будет только аукционов и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно спарсить каталог товаров(с описанием) с сайта.
Срок 7дней.
Оплата 50%, когда будет выполнено, 50% после передачи базы данных.
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