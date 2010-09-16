Парсинг каталога товаров

$250
Интернет-магазиныЗакрыт22 заявки319 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно спарсить каталог товаров(с описанием) с сайта.

Срок 7дней.

Оплата 50%, когда будет выполнено, 50% после передачи базы данных.

13 лет назад
pankratovsergey
Сергей 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад