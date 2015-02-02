Автоматизировать прайс магазина на presto shop

Позиции прайса должны генерироваться исходя из наличия позиций товара в магазине и автоматически обновляться при корректировании какой-либо цены. Чтобы пользователь мог скачать всегда актуальный прайс. Магазин сделан на системе presto shop.

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