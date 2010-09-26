Доработка магазина

Очень приятен в сотрудничестве. Грамотный подход в плане формирования ТЗ и дальнейшего выполнения задания. Выполнил полностью все требования, поставленные мной. Проект сдал в срок и на все комментарии и просьбы реагировал быстро и профессионально. Даже была проявлена инициатива в плане визуального отображения по заданию. Осталась очень довольна его работой.