Доработка магазина

Есть ли спецы по osCommerce? нужно подпилить скрипты напильником до нужной формы :) ищу человека с портфолио, хорошо знающим этот двиг, желательно, специализирующийся именно на интернет-магазинах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотелось бы знать сколько будет стоить такой вывод подробного описания товара...
ну конечно чтоб выборка по цвету передавалась в корзину как свойства товара...(цвет стен не нужен)
http://www.33dodo.ru/goods.php?id=190
Joomla 1.5.18+virtuemart 1.1.4
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