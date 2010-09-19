Настройка магазина на базе движка Shop-Script Webasyst, есть сайт по аналогии с которым необходимо настроить уже имеющийся магазин.

Заинтересованному лицу расскажу подробней и тогда решим за сколько и что делать :) необходимо сделать дизайн и фукционал как у сайта донора – все что может предложить Shop-Script в этом отношении, и переделать парсер (который тянет фото и характеристики товаров)?