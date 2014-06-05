Задача для спецов по osCommerce?

Настройка магазина на базе движка Shop-Script Webasyst, есть сайт по аналогии с которым необходимо настроить уже имеющийся магазин. Заинтересованному лицу расскажу подробней и тогда решим за сколько и что делать :) необходимо сделать дизайн и фукционал ...