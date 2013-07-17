Заказчик недобросовестный обманщик при этом считающий, что все, что бы он не дела априори верно и только он всегда прав. Так же его не волнует что то что он сделал ,работает так что этим пользоваться нельзя, главное что он сделал. Изначально мы договорились так 80$ за натяжку + доработки отдельной статьей. ПО условиям договоренности я предоплату не в ношу, он делает у себя на хосте основную работу я принимаю работу и оплачиваю 100% он переносит все на мой хост и выполняет доработки. 29 сен я оплатил ему 100% 2600р (80$) при том что не все было доделано и тут все началось. Опишу основные проблемы, возникшие с данным господином. Проблема 1: При переносе выяснилось что мой сервак редиректит адрес manager на ISP панель сервера ну совпадают имена что мешало изменить адрес панели modx не знаю но для данного исполнителя это проблема! пришлось писать админу что бы освободил manager и изменил адрес панели ISP . После этого я стал сомневаться что он профессионал Проблема 2: через пару дней перестал работать сайт 504 ошибка тайм аут nginx обнаружил это Сергей и в место того что бы разобраться стал меня грузить этой проблемой, типа мой хостинг хреновый ничем помочь не могу стал скидовать мне ссылки на сайты с описанием решения найденные в яндексе по запросу 504я ошибка. Только после того как я рассказал исполнителю что у меня свой сервер показал работающие сайты и загрузку сервера в 3% только после этого он вдруг вспомнил что просто не поменял базу и SQL работает с его хоста. Тут я уже окончательно усомнился в его компетенции. Проблема 3: Сайт реально работает медленно при том что сайт пустой он загрузка каждой страници 3сек Для Сергея это не проблема и доводы что тяжелый ИМ на этом же севаке работает 700мс а сайт модекса картинной галереи весом в 5гигов открывается за 500 -900ms для нго 3сек это в пределах нормы. НО для меня как для как клиента который за это заплатил это далеко от нормы. Проблема 4: Админка лагает по 5-9сек видно для него тоже это норма Проблема 5: после оплаты 29сен. и переноса Сергей до 5октября кормил меня завтраками по поводу доработок я на все это смотрел лояльно и ждал. Проблема главная! 5окт. получаю от него такие сообщения Про видео блог и вотермарк он вообще молчит типа уже сделал. Но на самом деле и они не готовы. Те через 10 дней мне сообщают, что мой проект вторичен, доделывать его не хотят, и проект делал любитель. На что я в вежливой попросил Сергея либо доделать проект в кротчайшие сроки(Не можешь сам найми помощника но зачем клиента кидать? в рамках оговоренного бюджета на доработки он вполне мог нанять другого фрилансера сам, либо вернуть мене мои деньги и удалить свою работу с моего хостинга. Тк мой проект и мои деньги Сергей получил откровенно обманным путем .НЕ сообщив главного! сказал бы сразу что я 2й сорт и иду побоку то проект бы он не получил. В портфолио у него висят крутые работы, но при этом чел не в состоянии решить элементарные вопросы даже авторизацию соц. сетями не в состоянии сделать. На мою просьбу в место того что бы хотя бы извиниться за обман и попытаться как то урегулировать конфликт, он поступил как патсан начал обвинять меня в том что во всем виноват я что доступы ему прислал не 28 а 29 и по этому он затянул проект на неделю и поэтому он не может сделать доработки. И то что я у него 2й сорт тоже виноват я тк я у его не спросил об этом. а я наивный дурак думал что обычно исполнитель не берет проекты которые выполнить не может либо предупреждает сразу что загружен. Наверно то что прогер он или просто любитель или посредник я тоже должен был его спросить. Поняв, что исполнитель совсем не адекватен и даже не понимает, что нужно как минимум извиниться я потребовал от него возврата всех средств за проект и удаления всей его работы с моего хостинга. По-моему нормальное дело если проект получен обманным путем то сделка аннулируется и деньги возвращаются по хорошему он должен еще и мои издержки возместить. в данном случае обман был по 4м пунктам 1. Обманул и не сказал что есть основной клиент и я вторичен 2. Обещал и не выполнил доработки 3. сайт работает медленно и есть другие недочеты которые он валит на кого угодно кроме себя 4. Портфолио не соответствует квалификации Не соблюдение сроков и прочие мелочи я даже не считаю. Тем более что данный продукт не пригоден к использованию. Считаю это вполне справедливо тк проект получен заведомо обманным путем. Оплата тоже получена обманом те обещаниями что все будет сделано. Исполнитель должен вернуть деньги. Итог сайт к работе не годен, его за его доработку и приведение в нормальное состояние просят почти столько же сколько за новый. В общем сейчас новый исполнитель делает все заново. 80$ я потерял. Возвращать деньги и даже разделить убыток 50/50 он отказался. Не связывайтесь с данным господином, если не хотите потерять деньги и время, а в замен получить убедительные доводы от Сергея что все дураки, а он один умный и только он всегда прав даже если вы потеряли с ним время и деньги все равно виноваты будите вы и только вы, он вас в этом убедит за ваши деньги в этом он большой мастер.