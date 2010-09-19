Нужно разработать интернет-магазин под ключ или логику без дизайна и верстки.

Каталог товаров и фильтры такие же как на сайте sst.by

Основные требования:

1. Импорт-экспорт товаров/остатков из XLS

2. Выгрузка товаров для Яндекс.Маркет

3. SEO: ЧПУ, ручное или автоматическое заполнение метатегов, хлебные крошки

4. Возможность загрузки нескольких картинок (возможно видео)

5. Оформление документов из админки.

6. Дизайн легкий, современный, минималистский.

Регистрация пользователей НЕ нужна.

Количество товаров будет исчисляться сотнями.

Возможно использование бесплатной распространенной CMS, недорогой платной или самописной (должно быть несколько работающих проектов). Плюсом будет использование Smarty в CMS.

Полное ТЗ предоставлю выбранному исполнителю.