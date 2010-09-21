Техподдержка на Битриксе

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок197 просмотров
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Нужен специалист для техподдержкт сайта на Битриксе и поддержке VPS сервера:

мелкие изменения на сайте - удаление/добавления страниц, статей, прочее

изменение стилей и цветов

работы с фильтром

необходимые работы для улучшения скорости загрузки сайта

добавление новых разделов на сайт и удаление старых, изменение контактных телефонов и т.п

корректное отображение вашего сайта во всех основных веб-браузерах.

разработка баннеров

прочие работы

настройка и поддержка VPS сервера:

CentOS 5.3 + настройки

apache2 + настройки

nginx 0.6.39 + настройки

mysql (5.0.45) + настройки

zend-server-ce-php-5.2 + настройки

catdoc

xpdf

stunnel

настроенный openssl

geoip модуль PHP

mod_remove_accel модуль apache (вместо mod_rpaf)

bitrixsetup

13 лет назад
baroll
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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