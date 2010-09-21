Техподдержка на Битриксе

Нужно разработать интернет-магазин под ключ или логику без дизайна и верстки. Каталог товаров и фильтры такие же как на сайте sst.by Основные требования: 1. Импорт-экспорт товаров/остатков из XLS 2. Выгрузка товаров для Яндекс.Маркет 3. SEO: ЧПУ, ручное или автоматическое ...