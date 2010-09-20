Доработки VirtueMart 1.1.5

Есть работающий сайт на вордпрессе (сверстан, тема установлена). В нем есть магазин, который работает не слишком корректно. Задача – сделать магазин с вложенностью категорий товаров (2-3 уровня), нормальную обработку заказов и помочь с настройкой оплаты. Сделать нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы доработки интернет магазина VirtueMart 1.1.5 на базе Joomla 1.5.20.
Доработки:
1. В формах отображения товара:
- По каталогу
- По поиску (выборка по одному товару, подробный просмотр)
- По поиску (выборка под условие которой попадают несколько товаров)
Вывести информацию в виде таблицы (в качестве примера можно взять интернет магазин exist.ru).
Таблица должна содержать столбцы:
Производитель
Артикул
Наименование
Наличие
Срок поставки
Информация - поле должно содержать "кнопку" по нажатию которой открывается изображение товара
Цена
2. В корзине товар должен отображаться в том же виде, что и доработке 1.
Таблица должна содержать столбцы:
Производитель
Артикул
Наименование
Срок поставки
Кол-во - поле должно быть доступно для редактирования
Цена
* Кнопки 'Обновить количество в корзине' и 'Удалить товар из корзины' вывести в отдельный столбец.
3. Импорт товара в магазин из .xls
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