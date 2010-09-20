Доработки VirtueMart 1.1.5

Необходимы доработки интернет магазина VirtueMart 1.1.5 на базе Joomla 1.5.20.

Доработки:

1. В формах отображения товара:

- По каталогу

- По поиску (выборка по одному товару, подробный просмотр)

- По поиску (выборка под условие которой попадают несколько товаров)

Вывести информацию в виде таблицы (в качестве примера можно взять интернет магазин exist.ru).

Таблица должна содержать столбцы:

Производитель

Артикул

Наименование

Наличие

Срок поставки

Информация - поле должно содержать "кнопку" по нажатию которой открывается изображение товара

Цена

2. В корзине товар должен отображаться в том же виде, что и доработке 1.

Таблица должна содержать столбцы:

Производитель

Артикул

Наименование

Срок поставки

Кол-во - поле должно быть доступно для редактирования

Цена

* Кнопки 'Обновить количество в корзине' и 'Удалить товар из корзины' вывести в отдельный столбец.

3. Импорт товара в магазин из .xls