Срочно! Настроить простейший магазин (Wordpress)

Есть работающий сайт на вордпрессе (сверстан, тема установлена).

В нем есть магазин, который работает не слишком корректно. Задача – сделать магазин с вложенностью категорий товаров (2-3 уровня), нормальную обработку заказов и помочь с настройкой оплаты.

Сделать нужно сегодня. Если не WP – подойдет любое решение. Верстка есть. Нужно просто насадить ее на магазин.

Более подробно – по почте или в ЛС.

Если все получается – следом разработка 2 полноценных крупных магазинов.

Бюджет - 1000 рублей.