Поставить модуль интернет магазина (Неткат)

Внимание для тех, кто хорошо знаком с cms Netcat

Задание следующего плана:

Есть готовый полностью рабочий сайт на неткат. В связи с расширением сферы деятельностью, планируется создание интернет магазина на базе данного сайта по продаже запчастей!

Модуль уже куплен!

Необходимо установить и настроить его!

Подробное тз при личной беседе! (но ничего сложного не планируется, стандартный магазин, единственное нужно сделать возможность обновлять цены, то есть клиенты будут выгружать из с 1С список товаров с ценами в формат ексель, и надо чтобы была возможность импортировать эти цены)

Просьба указывать стоимость и сроки!