Парсинг базы товаров + настройка сайта

Необходимо сделать шаблон для Prestashop! Сейчас PrestaShop 1.3.6 Условия и оплата при общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно спарсить базу товаров, подключить её к движку инетернет магазина, подготовить сайт к работе.
Срок 7 дней
Подробности по icq: 619934285
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