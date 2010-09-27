Доработка каталога интернет-магазина на 1с-битрикс

Начали работать в конце сентября, требовалось изменить структуру интернет-магазина! Внес предоплату, и затем три недели ничего не менялось. Артем часто находился в аське, но практически не отвечал. Также потребовал ещё ему заплатить, не выполнив и не показав никаких результатов! Очень ненадежный человек!