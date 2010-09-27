Доработка каталога интернет-магазина на 1с-битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт www.arko66.ru

cms: 1С-Битрикс: Управление сайтом 7.0.0.

Требуется переработка каталога и нескольких прилегающих страниц.

http://arko66.ru/arko_cat/index.php

Вся информация в приложенном файле

Для связи...icq:15-13-111 почта: [email protected]

Стоимость работ...от Вас! Перевод денег возможен: Яндекс.деньги, WM и безналичный перевод.

13 лет назад
r66
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
bitrixAPI
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Начали работать в конце сентября, требовалось изменить структуру интернет-магазина! Внес предоплату, и затем три недели ничего не менялось. Артем часто находился в аське, но практически не отвечал. Также потребовал ещё ему заплатить, не выполнив и не показав никаких результатов! Очень ненадежный человек!
  • Похожие заказы

  • Поставить модуль интернет магазина (Неткат)

    Внимание для тех, кто хорошо знаком с cms Netcat Задание следующего плана: Есть готовый полностью рабочий сайт на неткат. В связи с расширением сферы деятельностью, планируется создание интернет магазина на базе данного сайта по продаже запчастей! Модуль ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом Рaзработка Интeрнет-мaгазина мoб. тeлефонов

    Предмет: Инфoрмационные cиcтемы и тeхнологии Тема или краткое описание работы: Рaзработка Интeрнет-мaгазина мoбильных тeлефонов Количество страниц: около 60 Срoк : 14 дней Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования: методичка тут, вес 4 мега. http://files.mail.ru/GJS1OR без цены не рассматриваю.

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Техподдержка на Битриксе

    Нужен специалист для техподдержкт сайта на Битриксе и поддержке VPS сервера: мелкие изменения на сайте - удаление/добавления страниц, статей, прочее изменение стилей и цветов работы с фильтром необходимые работы для улучшения скорости загрузки сайта добавление новых разделов на сайт и ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки VirtueMart 1.1.5

    Необходимы доработки интернет магазина VirtueMart 1.1.5 на базе Joomla 1.5.20. Доработки: 1. В формах отображения товара: - По каталогу - По поиску (выборка по одному товару, подробный просмотр) - По поиску (выборка под условие которой попадают несколько товаров) Вывести информацию ...

    Virtuemart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно! Настроить простейший магазин (Wordpress)

    $50

    Есть работающий сайт на вордпрессе (сверстан, тема установлена). В нем есть магазин, который работает не слишком корректно. Задача – сделать магазин с вложенностью категорий товаров (2-3 уровня), нормальную обработку заказов и помочь с настройкой оплаты. Сделать нужно ...

    WordPress
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет магазин

    $400

    Нужен интернет магазин + импорт товаров с иностранного магазина. Либо писать с 0, либо на базе какой либо CMS. Техническое задание разбито на 3 этапа(прикреплено в приложениях) В них более сжато описаны цели и задачи, ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обновление версии vamshop

    Приветствую, необходимо обновить версии vam shop в нескольких проектах. + доработать парочку боксов по моему заданию. пожалуйста сообщите свои расценки из расчета в час или из расчета обновления скажем с версии 1.57 до последней. буду рад постоянному сотрудничеству.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установка и настройка компонентов Joomla CMS.

    Требуется специалист по Joomla CMS. Версия Joomla 1.5. Нужно: Установка и настройка компонентов позволяющих осуществлять: 1. Импорт и экспорт товаров из/в базу. 2.Выкачивать и закачивать прайс. Интернет-магазин topkniga.com.ua

    Joomla
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад