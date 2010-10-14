Приватный проект Шкляревский Евгений (Nevelite)

Необходимо сделать шаблон для Prestashop! Сейчас PrestaShop 1.3.6 Условия и оплата при общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать модуль автоматического отображения товаров со скидками для cms cs-cart v.2.0.14
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