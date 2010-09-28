Требуется интернет магазин + конструктор футболок

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок229 просмотров
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Нужно сделать интернет магазин футболок (можно на основе osCommerce) с конструктором футболок оналайн.

Примерно как: http://prostoprint.com/

Возможно кто-то уже делал подобное и остались готовые скрипты. Рассматриваю и другие варианты подхода к этому делу.

13 лет назад
sedors
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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