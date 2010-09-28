Требуется интернет магазин + конструктор футболок

Внимание для тех, кто хорошо знаком с cms Netcat Задание следующего плана: Есть готовый полностью рабочий сайт на неткат. В связи с расширением сферы деятельностью, планируется создание интернет магазина на базе данного сайта по продаже запчастей! Модуль ...