Доработка интернет-магазина на Webassyist

1. При основной валюте магазина USD цена на товаров на витрине и странице товара должна отображаться в UAH и в USD (шрифтом на пару размеров меньше)

2. Вне зависимости от основной валюты магазина заказ должен пересчитываться в UAH

3. При экспорте прайс-листа в формат Яндекс.Маркет основная валюта магазина должна быть USD. Список и курсы остальных валют из настроек магазина.

Цены на товары - в USD (вне зависимости от основной валюты магазина)

20,5

USD

4. Экспорт прайс-листа в .csv и .xls (конкретные строки из карточки товара)