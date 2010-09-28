Доработка интернет-магазина на Webassyist

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки128 просмотров
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1. При основной валюте магазина USD цена на товаров на витрине и странице товара должна отображаться в UAH и в USD (шрифтом на пару размеров меньше)

2. Вне зависимости от основной валюты магазина заказ должен пересчитываться в UAH

3. При экспорте прайс-листа в формат Яндекс.Маркет основная валюта магазина должна быть USD. Список и курсы остальных валют из настроек магазина.

Цены на товары - в USD (вне зависимости от основной валюты магазина)

20,5

USD

4. Экспорт прайс-листа в .csv и .xls (конкретные строки из карточки товара)

13 лет назад
soo
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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