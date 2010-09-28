Переделать imageTools.class.php из Virtuemart.

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Суть проблемы:

Virtuemart по умолчанию переименовывает ВСЕ новые добавляемые картинки товаров. Что плохо сказывается на индексации сайта при поиске по картинкам в поисковиках.

Нужно сделать так, чтобы добавляемые картинки товаров сохранялись в первозданном виде. То есть если я добавляю картинку "home-table.jpg", то и в virtuemart она должна сохраняться с таким же названием, а не" h___39tgjhefh890hr3f.jpg"

Всё, что мне удалось сделать, так это воспользовавшись темой:

http://joomlaforum.ru/index.php?topic=111534.0

сделать так, чтобы оставались названия файлов. Но к сожалению Virtuemartдобавляет к ним на конце расширение ЕЩЁ РАЗ. Так, что файлы получаются типа "tovar.jpg.jpg" и не индексируются поисковиками из-за этого вовсе.

В приложении мой imageTools.class.php

Дополнительная информация (если потребуется):

Джумла - Lavra Edition

Virtuemart - 1.1.4

Файл imageTools.class.php оригинален за исключением строк:

$to_file = $orig_file; //uniqid( $filename.'_' );

PHPVirtuemart
13 лет назад
madcap
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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