Доработка сайта (интернет-магазин на VirtueMart)

Интернет-магазин, с системой ручной забивки товаров, новостной лентой, корзиной и системой регистрации пользователей, системой сравнения товаров и статистикой покупок. Оформление - минималистичное. Возможно использовать уже имеющиеся cms для магазинов. Рассмотрим предложения с приблизительной стоимостью и образцами ...
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1. Необходимо реализовать возможность автоматического пересчета цен на товары. На сайте 2 каталога товаров, нужна возможность менять цены в каждом каталоге в отдельности на заданную величину.
2. Нужно создать на сайте функцию сотрировки товаров по цене (убывание/возрастание). Эта функция уже предусмотрена шаблоном сайта, но функционально в ней много лишнего и работает не совсем так, как необходимо в данном случае.
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