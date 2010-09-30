Консультация по интернет-магазину

$15
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Приветствую!

Вводные: установлена Joomla 1.5 + VirtueMart

Хм, не уверен, что могу внятно озвучить задачу, но все таки попробую. У меня есть штук 20 вопросов, на которые хотелось бы получить внятные ответы людей, неоднократно сталкивающихся с созданием!!! интернет-магазинов, на Joomla 1.5, а так же на VirtueMart. На данный момент, не могу внятно выбрать направление, продолжать развивать собственный каталог, или заменить VirtueMart на что то другое. Поэтому хотелось бы пообщаться не более полутора часов :) !!! , с человеком разбирающимся в вопросах, касаемых настроек, работы и оформления данного бесплатного детища. Моя компания занимается корпоративными продажами, (не розница) и поэтому используется не электронный магазин, а каталог. Оформление безнальной продажи идет через сайлз отдел.

О самой работе:

1. Общение скайп или по Санкт-Петербургу городской телефон.

2. В Ваши задачи, не войдет, выполнение технического, графического или иного рабочего процесса, это будет проводится отдельным конкурсом в дальнейшем.

3. Бюджет от 15 баксов - увеличение по результату.

13 лет назад
BaF_762
Юрий 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
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