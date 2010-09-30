Натянуть дизайн на Мэлбис

Приветствую! Вводные: установлена Joomla 1.5 + VirtueMart Хм, не уверен, что могу внятно озвучить задачу, но все таки попробую. У меня есть штук 20 вопросов, на которые хотелось бы получить внятные ответы людей, неоднократно сталкивающихся с созданием!!! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть работа по 2-м сайтам. Оба они сделаны на системе Мелбис.
По первому сайту http://vizerunok.sportive.com.ua/ необходимо подправить мелочи в верстке.
И второй сайт http://www.sportolimp.net.ua/ - надо натянуть новый дизайн. Дизайн сайта уже есть в фотошопе.
- Похожие заказы
- $15Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть дизайн, необходимо: Этап 1: - предложить скрипт - установить - "натянуть" дизайн Этап 2: - донастроить под требования заказчикаЗавершен4 года назад
- $50
1. Необходимо реализовать возможность автоматического пересчета цен на товары. На сайте 2 каталога товаров, нужна возможность менять цены в каждом каталоге в отдельности на заданную величину. 2. Нужно создать на сайте функцию сотрировки товаров по ...Завершен13 лет назад
Интернет-магазин, с системой ручной забивки товаров, новостной лентой, корзиной и системой регистрации пользователей, системой сравнения товаров и статистикой покупок. Оформление - минималистичное. Возможно использовать уже имеющиеся cms для магазинов. Рассмотрим предложения с приблизительной стоимостью и образцами ...Завершен13 лет назад
- $500
Нужно сделать интернет магазин по инженерным системам безопасности на JOOMLA., чтобы можно было самостоятельно добавлять товары и категории товаров, ссылки в меню и тп и тдИнтернет-магазины28 заявокЗакрыт13 лет назад
1. При основной валюте магазина USD цена на товаров на витрине и странице товара должна отображаться в UAH и в USD (шрифтом на пару размеров меньше) 2. Вне зависимости от основной валюты магазина заказ должен пересчитываться ...Закрыт13 лет назад
Суть проблемы: Virtuemart по умолчанию переименовывает ВСЕ новые добавляемые картинки товаров. Что плохо сказывается на индексации сайта при поиске по картинкам в поисковиках. Нужно сделать так, чтобы добавляемые картинки товаров сохранялись в первозданном виде. То есть если ...Закрыт13 лет назад
Есть файлы в PSD (4 шт). Необходимо сделать из них шаблон для PHPShop, натянуть и настроить. Валидно, кроссбраузерно. Из особенностей: много товаров разных категорий. Для каждой категории товаров - свои критерии поиска. (подробнее исполнителю) Интересую сроки и цена.Закрыт13 лет назад
Нужно сделать интернет-магазин на движке Joomla или Drupal. Дизайн и вопросы по дизайну придумывать не нужно, вся работа будет вестись по готовым детальным макетам интернет-страниц. Нужен грамотный и ответственный специалист. Нужны верстка шаблонов, программирование шаблонов. Магазин будет ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать интернет магазин футболок (можно на основе osCommerce) с конструктором футболок оналайн. Примерно как: http://prostoprint.com/ Возможно кто-то уже делал подобное и остались готовые скрипты. Рассматриваю и другие варианты подхода к этому делу.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт13 лет назад