Создание интернет магазина, дизайн готов.

Здравствуйте.

Ищу исполнителя для создания интернет-магазина массажных кресел.

Дизайн уже есть, по запросу предоставлю скрины. По функционалу: Каталог товаров, Статьи, Корзина, Поиск по сайту. Желательно на лицензионном Hostcms. (Если есть что-то более удобное, можете предложить). Обязателен экспорт в Я.маркет.

Жду Ваши предложения по стоимости и срокам.