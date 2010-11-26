Создание интернет магазина, дизайн готов.

Требуется движок для интернет-магазина цифровой дистрибуции (продажа ключей к онлайн-играм, скачиваемых версий игр). Ближайшие аналоги: gamecards.ru, yuplay.ru Каталог игр (описание, скриншоты, требования, потоковое видео, файлы) с классификацией по жанрам/тэгам Новостная лента с тэгами, комментариями. Поиск по каталогу игр и ...
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Здравствуйте.
Ищу исполнителя для создания интернет-магазина массажных кресел.
Дизайн уже есть, по запросу предоставлю скрины. По функционалу: Каталог товаров, Статьи, Корзина, Поиск по сайту. Желательно на лицензионном Hostcms. (Если есть что-то более удобное, можете предложить). Обязателен экспорт в Я.маркет.
Жду Ваши предложения по стоимости и срокам.
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