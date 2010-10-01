Перенос движка плюс верстка.

Суть задачи состоит в следующем:

1.У нас есть самописный движок, на котором работает интернет-магазин.Мы хотим сделать еще один магазин на этом же движке на другом хостинге. Необходимо перенести этот движок на новый хостинг, удалить весь дизайн,удалить всю базу данных, скрыть некоторые функции в админке.

2.Затем прикрутить к этому движку новый дизайн, который будет готов через несколько дней. (полная верстка).

Просьба все заявки оставлять только здесь и указывать стоимость за каждый пункт ОТДЕЛЬНО!

Большое спасибо!