Требуется интернет-магазин на Друпале

В целом сайт – стандартный интернет-магазин, кроме некоторых особенностей. Основная из них – небольшой калькулятор для подсчета цены. Поэтому ищу только человека знакомого с api друпала, т.е. программиста. Просто подключать модули – этого мало.

Есть дизайн в psd.

Жду ваших заявок, будем обсуждать.

В случае удачного завершения проекта с радостью будем сотрудничать на постоянной основе. Работой обеспечим.