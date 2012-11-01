Интернет магазин (Joomla 2.5, Virtuemat 2.0), товары в него подтягиваются из YML-файла (выгрузка с партнерского сайта) с помощью скрипта-парсера. Есть проблема — отсутствует привязка цветов к размерам в БД сайта. Необходимо ее реализовать. А так же, ...