Интернет магазин (Joomla 2.5, Virtuemat 2.0), товары в него подтягиваются из YML-файла (выгрузка с партнерского сайта) с помощью скрипта-парсера. Есть проблема — отсутствует привязка цветов к размерам в БД сайта. Необходимо ее реализовать. А так же, ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $120Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Интернет магазин (Joomla 2.5, Virtuemat 2.0), товары в него подтягиваются из YML-файла (выгрузка с партнерского сайта) с помощью скрипта-парсера. Есть проблема - отсутствует привязка цветов к размерам в БД сайта. Необходимо ее реализовать. А так же, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть YML (Yandex Market Language) файл с выгрузкой товаров от партнера. Файл доступен по URL. Есть интернет магазин на Joomla 2.5 (+ Virtuemart 2.0.3). Необходимо написать скрипт, позволяющий осуществлять загрузку из этого файла в базу интернет ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$120
10 баллов
11 лет назад
Поддержу предыдущего фрилансера. Только что отработали - четкие задачи, оплата без задержек. Можно смело работать.
Ответный отзыв
Отличный фрилансер! Сделал все в оговоренный срок. На связи постоянно. Рекомендую к сотрудничеству!
$40
10 баллов
11 лет назад
Хороший заказчик - четкая задача, быстрая проверка результата, своевременная оплата. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Отличный специалист. Пунктуальный и добропорядочный. Рекомендую к сотрудничеству! Выполнил задачу по написанию парсера для интернет-магазина буквально за один вечер.