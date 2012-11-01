kirillb52

Кирилл Башкарев kirillb52

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Кастомизация Virtuemart 2.0

    $120

    Интернет магазин (Joomla 2.5, Virtuemat 2.0), товары в него подтягиваются из YML-файла (выгрузка с партнерского сайта) с помощью скрипта-парсера. Есть проблема — отсутствует привязка цветов к размерам в БД сайта. Необходимо ее реализовать. А так же, ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшие доработки функционала Virtuemart 2.0

    $100

    Интернет магазин (Joomla 2.5, Virtuemat 2.0), товары в него подтягиваются из YML-файла (выгрузка с партнерского сайта) с помощью скрипта-парсера. Есть проблема - отсутствует привязка цветов к размерам в БД сайта. Необходимо ее реализовать. А так же, ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт загрузки товаров из YML-файла

    $50

    Есть YML (Yandex Market Language) файл с выгрузкой товаров от партнера. Файл доступен по URL. Есть интернет магазин на Joomla 2.5 (+ Virtuemart 2.0.3). Необходимо написать скрипт, позволяющий осуществлять загрузку из этого файла в базу интернет ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
lazitskiy
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Кастомизация Virtuemart 2.0
Поддержу предыдущего фрилансера. Только что отработали - четкие задачи, оплата без задержек. Можно смело работать.
Отличный фрилансер! Сделал все в оговоренный срок. На связи постоянно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Korvin
Сергей 
48 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Скрипт загрузки товаров из YML-файла
Хороший заказчик - четкая задача, быстрая проверка результата, своевременная оплата. Доволен сотрудничеством.
Отличный специалист. Пунктуальный и добропорядочный. Рекомендую к сотрудничеству! Выполнил задачу по написанию парсера для интернет-магазина буквально за один вечер.
Ответный отзыв