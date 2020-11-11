Моушн-дизайнер

Приветствую! Я фрилансер в сфере 3д и 2д моушн-графики, иллюстрации и анимации.

У меня несколько лет профессионального опыта в сфере дизайна и анимирования видео контекта, с этапа разработки концепта до финальной стадии доставки продукта. Я хорошо подкован в генерировании идей, создании истории и ее каскадковки, анимации, моделирования, монтажа и рендера. Я отлично владею продуктами Adobe Creative Suite, включая After Effects, Photoshop, Illustrator и Premiere Pro. Также, я имею большой опыт работы Cinema 4D, в том числе на Redshift рендере.

Пару слов о рабочем подходе. В каждом проекте самое важное для меня это установить цель и настроение видео, так же, как и передать информацию точно. Я охотно ознакомлюсь с потребностями клиента, представляю свои идеи, решаю проблемы и вношу изменения. Моими достоинствами являются четкая и ясная коммуникация, сознательный и настойчивый подход в работе, а также, способность выполнить работу к утвержненным срокам.

Мое портфолио можете найти здесь: https://vimeo.com/motioniskey