kisilkristina

Редактор, контент-менеджер

Образование: законченное высшее (магистр в области международной торговли)

Опыт работы: апрель 2015-декабрь 2015 - редактор на сайте kosmetsovet.com, sad-doma.net

Обязанности: подбор тем для разделов сайта, проверка тем на ключевые слова (работа с сайтом mutagen.ru), создание структуры статьи,заказ статьи на бирже (turbotext.ru), проверка статей на орфографические ошибки, добавление в файл КМ-ам и дальнейшая проверка опубликованных статей соответственно ТЗ.

Знание языков: русский, украинский, английский (Intermediate), испанский (со словарем), чешский (со словарем)

Дополнительная информация: знания CSS, HTML, WordPress, работа с Google-документами, photoshop.