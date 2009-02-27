Для удалённой работы требуются ASP/.NET программисты ответьте в привате на следующие вопросы: - какой часовой рейт - опыт работы - ссылки на 3-4 работы - страна/город проживания
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен флешер с опытом работы для создания интро страницы для сайта. покажите портфолио. детали проекта после просмотра портфолиоДизайн сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
Привет всем. надо сделать Flash конструктор продукта с возможностью выбора деталей. Пример можно посмотреть на это сайте http://www.twobros.com/CustomShop/ Этот конструктор необходим для интернет-магазина. Должна быть возможность передачи выбранных частей в корзину. если ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Всем добрый день на сайте http://frunze-auto.com/ есть заставка из флеша, где крутится 3 последние акции (в виде картинок) на бигборде в центре. Сделано через xml фаил, но источник файла надо определить (сейчас не выводится ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо перерисовать логотип (см вложение) в 3D стиле3D-графика63 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть небольшое задание для флешеров. Для сайта необходимо сделать анимированные флеш карты Украины и России. Города будут кликабельны а для 2х городов (Харьков и Воронеж) будут пульсирующие точки. Есть псд фаил этих карт.Анимация1 исполнительЗавершен16 лет назад