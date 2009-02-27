kitkat123

Kat Kit kitkat123

 
66 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Конструктор продукта на флеше

    Привет всем. надо сделать Flash конструктор продукта с возможностью выбора деталей. Пример можно посмотреть на это сайте http://www.twobros.com/CustomShop/ Этот конструктор необходим для интернет-магазина. Должна быть возможность передачи выбранных частей в корзину. если ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проблема с флеш файлом

    $20

    Всем добрый день на сайте http://frunze-auto.com/ есть заставка из флеша, где крутится 3 последние акции (в виде картинок) на бигборде в центре. Сделано через xml фаил, но источник файла надо определить (сейчас не выводится ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Анимация карты

    $50

    Есть небольшое задание для флешеров. Для сайта необходимо сделать анимированные флеш карты Украины и России. Города будут кликабельны а для 2х городов (Харьков и Воронеж) будут пульсирующие точки. Есть псд фаил этих карт.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

markinyan
Ян 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Анимация карты
Приятно было работать. Спокойный, приятный в общении человек, и, что крайне важно, четко знающий что нужно заказчик. Буду рад продолжать работу с Kit Kat.
Очень понравилось работать с Яном. Сделал всё быстро и качественно. Задание понял сразу, без дополнительных объяснений. Молодец!
Ответный отзыв