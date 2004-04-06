Web-designer | visual creator

Здравствуйте, меня зовут Юлия.

Я веб-дизайнер, искренне люблю своё дело. Мне нравится развиваться в сфере дизайна, поэтому я на постоянной основе прокачиваю свои навыки.

На данный момент работаю дизайнером в SVP production, где занимаюсь разработкой постов (ссылку на пример оставлю ниже) и новых концепций развития компании. Хочу расширить свой спектр сотрудничества, поэтому буду рада вашим предложениям.

Направления работы:

веб-дизайн

печатная продукция

Мои навыки:

- Figma (есть навык анимирования дизайн-макетов)

- Photoshop

- Illustrator

- теоретические основы композиции, цвета и типографики

С моим портфолио можете ознакомиться здесь:

https://www.behance.net/7700d00b

Пример поста:

https://vk.com/wall-200539197_290