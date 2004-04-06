Web-designer | visual creator
Здравствуйте, меня зовут Юлия.
Я веб-дизайнер, искренне люблю своё дело. Мне нравится развиваться в сфере дизайна, поэтому я на постоянной основе прокачиваю свои навыки.
На данный момент работаю дизайнером в SVP production, где занимаюсь разработкой постов (ссылку на пример оставлю ниже) и новых концепций развития компании. Хочу расширить свой спектр сотрудничества, поэтому буду рада вашим предложениям.
Направления работы:
веб-дизайн
печатная продукция
Мои навыки:
- Figma (есть навык анимирования дизайн-макетов)
- Photoshop
- Illustrator
- теоретические основы композиции, цвета и типографики
С моим портфолио можете ознакомиться здесь:
https://www.behance.net/7700d00b
Пример поста:
https://vk.com/wall-200539197_290
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Прайс-лист1 просмотр
- Дизайн крафтового пакета для мерчанет просмотров
- Баннер для соц сетей1 просмотр