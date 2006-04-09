kkorsakoff

Необходим програмный модуль для 1С 7.7, позволяющий выполнять следующие функции: - на вход поступает CSV-файл (XLS, XML). Конкретный формат выбирается исполнителем проекта. - файл содержит информацию из системы биллинга по ежемесячной реализации. Код клиента, наименование клиента, номер ...
Константин Корсаков kkorsakoffkkorsakoff
41 годРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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- $500Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужна серверная распознавалка кодов на нейросетях. Требования: - Распознавание кодов, прикрепленных в аттачменте с максимальной вероятностью - Возможность добавления новых типов кода, обучение сети, сопоставление результатов обучения реальным цифрам или символам - Желательно более-менее готовое решение - Нужны исходникиВеб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Приветствую! Необходимо написать программу под Windows. Краткое описание: отрисовывать на экране последовательность прозрачных изображений. Можно представить это себе как виртуальный персонаж, "живущий" на рабочем столе. Программа должна иметь даунлоадер, позволющий скачивать дополнительных персонажей из интернета. Так же при выборе определенных ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт18 лет назад