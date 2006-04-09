kkorsakoff

Константин Корсаков kkorsakoff

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Модуль импорта данных в 1С

    $500

    Необходим програмный модуль для 1С 7.7, позволяющий выполнять следующие функции: - на вход поступает CSV-файл (XLS, XML). Конкретный формат выбирается исполнителем проекта. - файл содержит информацию из системы биллинга по ежемесячной реализации. Код клиента, наименование клиента, номер ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Распознавалка кодов

    Нужна серверная распознавалка кодов на нейросетях. Требования: - Распознавание кодов, прикрепленных в аттачменте с максимальной вероятностью - Возможность добавления новых типов кода, обучение сети, сопоставление результатов обучения реальным цифрам или символам - Желательно более-менее готовое решение - Нужны исходники

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Виртуальный персонаж на десктопе

    $200

    Приветствую! Необходимо написать программу под Windows. Краткое описание: отрисовывать на экране последовательность прозрачных изображений. Можно представить это себе как виртуальный персонаж, "живущий" на рабочем столе. Программа должна иметь даунлоадер, позволющий скачивать дополнительных персонажей из интернета. Так же при выборе определенных ...

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад