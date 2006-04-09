kkorsakoff

Приветствую! Необходимо написать программу под Windows. Краткое описание: отрисовывать на экране последовательность прозрачных изображений. Можно представить это себе как виртуальный персонаж, "живущий" на рабочем столе. Программа должна иметь даунлоадер, позволющий скачивать дополнительных персонажей из интернета. Так же при выборе определенных ...