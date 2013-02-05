klimson

Александр klimson

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Описание групп товаров на 500-600 знаков (свечи зажигания)
Спасибо за приятное сотрудничество!
Все в срок и качественно.Спасибо
Ответный отзыв