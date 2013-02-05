$16
В общем нужно описание на 500-600 знаков к следующим группам свечей Свечи серии DENSO TT Свечи серии DENSO Iridium Power Свечи серии DENSO Iridium Tough Super Ignition Свечи серии DENSO Iridium ...
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
В общем нужно описание на 500-600 знаков к следующим группам свечей Свечи серии DENSO TT Свечи серии DENSO Iridium Power Свечи серии DENSO Iridium Tough Super Ignition Свечи серии DENSO Iridium ...
в общем есть программа внутри которой есть база данных с расширеним .sdb суть задачи такова вытащить инфу из этой базы в эксель,и можно ли сделать так чтобы этот процесс автоматизировать(программу какую-то написать или ...