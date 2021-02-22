klondikex

Влади Иванов klondikex

 
53 годаУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
14%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
andryhaarapchik
Андрей 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
$50
10 баллов
год назад
Верстка лендинга
Понравилось работать с Влади Иванов. Все по ТЗ и никаких проблем во время разработки не возникло.
Отличный исполнитель. После верстки сайт работает под всеми нужными браузерами и платформами. Рекомендую.
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