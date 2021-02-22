Нужны креативы для рекламы в вайбере, фейсбуке, инста. Тема - похудение, высокобелковое питание для похудения. Пишите цены/условия/опыт.
- Баннеры23 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужны креативы для рекламы в вайбере, фейсбуке, инста. Тема - похудение, высокобелковое питание для похудения. Желательно чтобы копирайтер был в теме похудения и понимал в чем конкурентное преимущество в теме похудалок и мог это кратко ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужны тексты для лендингов и для рассылки. Есть исходные тексты (многобукв), которые надо использовать тезисно для лендингов. Нужны продающие тексты. Тема - низкоуглеводное питание для похудения. ЦА - женщины. Предлагайте условия-цены-сроки. Желательно наличие опыта по ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется перевод _литературный_ (не гугл транслейт) нескольких сайтов и статей с русского на украинский. Тематика - низкоуглеводное питание для похудения, диетология. Кидайте цены и сроки. Спасибо.Переводы87 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен диктор с приятным женским голосом для озвучивания роликов на украинском языке. Примеры голоса + цены кидайте в личку или под заказом. Спасибо.Озвучивание34 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть несколько десятков фотографий еды (коктейли, белковая еда) и игрушек (детские конструкторы). Нужно их отретушировать и подготовить для инстаграма. Предлагайте условия и цены.Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно сделать верстку лендинга на figma, 7 экранов. Предлагайте сроки/цены.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад