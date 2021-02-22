Нужны креативы для рекламы в вайбере, фейсбуке, инста. Тема - похудение, высокобелковое питание для похудения. Желательно чтобы копирайтер был в теме похудения и понимал в чем конкурентное преимущество в теме похудалок и мог это кратко ...