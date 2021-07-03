Копирайтер для составления продающих текстов на лендинги и в рассылку.

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Закрыт14 заявок1055 просмотров

Нужны тексты для лендингов и для рассылки. Есть исходные тексты (многобукв), которые надо использовать тезисно для лендингов. Нужны продающие тексты. Тема - низкоуглеводное питание для похудения. ЦА - женщины. Предлагайте условия-цены-сроки. Желательно наличие опыта по теме.

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