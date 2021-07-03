Копирайтер на разные тематики

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Закрыт18 заявок800 просмотров

Есть новый проект https://cho-kak.ru , необходимо написать обзоры на разные тематики (обзоры

техники, заработок, криртовалюты) количестве 20 шт. Укажите стоимость, примеры

работ.

4 года назад
guest_16252905543093
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Диана
 
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4 года в сервисе
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2 года назад
7 отзывов
4 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
14 минут назад
4 отзыва
4 года назад
Елена
 
41 год
11 лет в сервисе
Была
20 часов назад
246 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Копирайтинг
Елена
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Лидия
 
38 лет
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163 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Наталья
 
39 лет
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105 отзывов
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
19 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Дарья
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
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4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Анна
 
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10 отзывов(-1)
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Егор
 
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1 отзыв
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Владимир
 
56 лет
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Алла
 
50 лет
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2 года назад
60 отзывов(-1)
4 года назад
Ольга
 
41 год
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год назад
121 отзыв
4 года назад
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23 года
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