Требуется копирайтер для написания 20 рекламных постов для Instagram и разработки контент-плана. Каждый текст объемом 500-700 символов. Обязательно выполнить тестовое задание. Укажите стоимость за 20 постов в отклике.
Копирайтер на разные тематики
Есть новый проект https://cho-kak.ru , необходимо написать обзоры на разные тематики (обзоры
техники, заработок, криртовалюты) количестве 20 шт. Укажите стоимость, примеры
работ.
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