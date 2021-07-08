Инкубация перепелиных яиц

$1
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Завершен1 заявка73 просмотра

Требуется копирайт текста. Тема животноводство. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей.

Если указанная цена не соответствует ожиданиям, укажите свою. Я рассмотрю и возможно мы сойдёмся в цене-качестве.

Параметры текста:

Уникальность не ниже 95% по text.ru

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Академическая тошнотность от 6% — до 8,5%.

Слова из главного ключевого запроса должны быть самыми частотными в списке "Семантическое ядро", то есть, идут в списке первыми. Но они не должны превышать 3%.

Рекомендуемый размер текста без пробелов 1000 без пробелов. Так сделано, чтобы не можно было полностью раскрыть текст.

Главный не рабавочный ключ - инкубация перепелиных яиц

Стиль текста должен быть информационным - ПРОСТЫМ, ЛАКОНИЧНЫМ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМ И С КОНКРЕТНЫМИ ФАКТАМИ. Лирику не принимаю.

Пример вступления:

"В этой статье подробно разберём вес яйца и его компонентов. Приведём таблицы с указанием значений в граммах одного куриного яйца и его калорийность. Также подробно рассмотрим маркировку отечественных и импортных яиц."

Не допустимо для использования:

  • Вводные конструкции - бесспорно, конечно, тем не менее, у каждого человека в наше время, вы уже знаете, что, без всякого сомнения, в конце концов, мало кто задумывается, задаются вопросом и тд.
  • Эмоциональные высказывания - большое количество восклицательных знаков.
  • Жаргонизмы и просторечия - ксива, зенки, ляп, видно, как на ладони, как с гуся вода, коту под хвост и тд.
  • Уменьшительно-ласкательные слова - картошечка, кошечка, пёсик, ребёночек и тд.
  • Отглагольные существительные - осуществление, нагревание и тд.
Нужно использовать:

  • Писать нужно максимально просто и понятно для обычных людей. Сразу приступайте к сути статьи - не пишите вводный абзац более 3 предложений.
  • Используйте разные форматы подачи контента (цитаты, списки, таблицы).
  • Старайтесь распределять ключевые слова по тексту.
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1dbwYnK8i_nGHkaG44iLtgMkBujFf3E7seUisS0x-7HQ/edit?usp=sharing
4 года назад
aftopilot
Алексей 
51 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

pchyolka
Ирина 
49 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$11
5 дней
Escrow
Пожалуй лучший автор, которого встречал на этом сервисе. Всегда идёт на контакт. Если возникают вопросы всегда спрашивает. Текст написала быстро. Всего одна корректировка. Остался доволен работой.
Благодарю заказчика за комфортное сотрудничество, оперативную обратную связь и дружеские советы.

Заявки фрилансеров

pchyolka
Ирина 
49 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

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