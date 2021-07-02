Требуется копирайтер для написания 20 рекламных постов для Instagram и разработки контент-плана. Каждый текст объемом 500-700 символов. Обязательно выполнить тестовое задание. Укажите стоимость за 20 постов в отклике.
Создание описаний для карточек товара
За 2 дня необходимо подготовить уникальные описания для 23 карточек товара. количество знаков с пробелами-500.
оплата за одну карточку -50 рублей. Если сработаемся, будут заказы и в будущем
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