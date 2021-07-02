Создание описаний для карточек товара

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок505 просмотров

За 2 дня необходимо подготовить уникальные описания для 23 карточек товара. количество знаков с пробелами-500.

оплата за одну карточку -50 рублей. Если сработаемся, будут заказы и в будущем

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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