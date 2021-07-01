Нужны хорошие грамотные тексты для БАДов

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Закрыт28 заявок1117 просмотров

Всем привет!

Нужно в неделю 1-2 продающих текста для FB и Instagram

Тексты не большие, НО качественные что бы легко читались и хотелось получить предлагаемый продукт, а продукты у нас просто шикарные!

Описание каждого продукта есть на официальном сайте компании.

Но оттуда можно взять только самое необходимое так как там просто описание и состав, а нам нужен текст который будет продавать.

Более подробную информацию по запросу!

Цену предлагайте)

4 года назад
Serjio_Bellini
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