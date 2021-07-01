Требуется копирайтер для написания 20 рекламных постов для Instagram и разработки контент-плана. Каждый текст объемом 500-700 символов. Обязательно выполнить тестовое задание. Укажите стоимость за 20 постов в отклике.
Нужны хорошие грамотные тексты для БАДов
Всем привет!
Нужно в неделю 1-2 продающих текста для FB и Instagram
Тексты не большие, НО качественные что бы легко читались и хотелось получить предлагаемый продукт, а продукты у нас просто шикарные!
Описание каждого продукта есть на официальном сайте компании.
Но оттуда можно взять только самое необходимое так как там просто описание и состав, а нам нужен текст который будет продавать.
Более подробную информацию по запросу!
Цену предлагайте)
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