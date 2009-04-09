$100
Необходимо сверстать сайт. Внимание - оплата происходит только по завершении всех работ. Экспериментов больше не будет.
HTML-верстканет заявок
Закрыт
15 лет назад
Умею C++, Delphi, проектирование и разработка баз данных (ORACLE, PostgreSQL, MySQL, Firebird).
Сейчас занимаюсь разработкой высоко нагруженных сайтов.
Необходимо сверстать сайт. Внимание - оплата происходит только по завершении всех работ. Экспериментов больше не будет.
С этого ресурса была предоставлена только 1 работа. Остальные значит просто отметились - думаю, что стоило бы проставить соответствующие отзывы. Победителем оказался человек с другого ресурса.
Необходимо разработать дизайн диллингового центра (торговля на рынке forex). Так как рассчитывалось дизайн с версткой то для тех кто не будет верстать стоимость проекта меньше на 100$ – стоимость верстки на стороне. Дизайн без верстки тоже ...