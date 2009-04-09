kna

Николай Корнушков kna

 
39 летРоссия/Тольятти
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Умею C++, Delphi, проектирование и разработка баз данных (ORACLE, PostgreSQL, MySQL, Firebird).

Сейчас занимаюсь разработкой высоко нагруженных сайтов.

MySQLOraclePostgreSQLDelphi

  • Верстка дизайна для сайта

    $100

    Необходимо сверстать сайт. Внимание - оплата происходит только по завершении всех работ. Экспериментов больше не будет.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта диллингового центра

    $350

    С этого ресурса была предоставлена только 1 работа. Остальные значит просто отметились - думаю, что стоило бы проставить соответствующие отзывы. Победителем оказался человек с другого ресурса.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта диллингового центра

    $350

    Необходимо разработать дизайн диллингового центра (торговля на рынке forex). Так как рассчитывалось дизайн с версткой то для тех кто не будет верстать стоимость проекта меньше на 100$ – стоимость верстки на стороне. Дизайн без верстки тоже ...

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад