kofal

Костя Петров kofal

 
36 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Помогаю менеджерам продавать на автопилоте
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Аналитика для форекс ресурса

    Требуется ответственный копирайтер, для написания еженедельной аналитики по валютному рынку Форекс. Нужно на выходных делать аналитику на следующую неделю (технический или фундаментальный анализ). Так же могут быть запросы на написание аналитики среди недели. Оплату гарантирую

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно создать страницу в википедии.

    Международная организация хочет создать страницу о себе в википедии. Требуется специалист, который сможет написать грамотные статьи и выполнить требования википедии к текстам. За качественно выполненную работу готовы выставить хорошее вознаграждение.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение сайта

    $2500

    Здравствуйте! Для нового проекта нужно заполнить сайт на тему "Инвестирование в ПАММ счета и другие высоликвидные инструменты для заработка". а так же: - статьи на тему инвестирования - заработок денег в интернете - подобные статьи на заданную тематику Желательно: опыт ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимационные ролики про обучение инвестированию

    Здравствуйте! Ищу исполнителя на создание анимационных обучающих роликов во флэше. Рассчитываем получить – 2d динамичную и живую анимацию, чтобы увлекала смотреть, сами рисунки могут быть простыми, не надо стремиться к реалистичности, посмотрите пример на который можно ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад