Создание группы баннеров для общественной организации
- $170Баннеры1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Требуется ответственный копирайтер, для написания еженедельной аналитики по валютному рынку Форекс. Нужно на выходных делать аналитику на следующую неделю (технический или фундаментальный анализ). Так же могут быть запросы на написание аналитики среди недели. Оплату гарантируюКопирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Международная организация хочет создать страницу о себе в википедии. Требуется специалист, который сможет написать грамотные статьи и выполнить требования википедии к текстам. За качественно выполненную работу готовы выставить хорошее вознаграждение.Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Здравствуйте! Для нового проекта нужно заполнить сайт на тему "Инвестирование в ПАММ счета и другие высоликвидные инструменты для заработка". а так же: - статьи на тему инвестирования - заработок денег в интернете - подобные статьи на заданную тематику Желательно: опыт ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Ищу исполнителя на создание анимационных обучающих роликов во флэше. Рассчитываем получить – 2d динамичную и живую анимацию, чтобы увлекала смотреть, сами рисунки могут быть простыми, не надо стремиться к реалистичности, посмотрите пример на который можно ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт11 лет назад